監察院今(10日)公布2020年總統大選、立法委員選舉政治獻金收支結算表，而當時北市中山及北松山區「雙帥對決」，更成為立委選舉全國關注的焦點，民進黨候選人吳怡農和國民黨立委蔣萬安的政治獻金收支結算表也曝光，其中，蔣萬安在收支相抵上，負債103萬9129元，而吳怡農則剩餘461萬6600元。

民進黨候選人吳怡農當時挑戰外界視為準台北市長候選人的國民黨立委蔣萬安，雖然落敗，但兩人在當時都成為各界關注的焦點。

從監察院資料查詢，可見吳怡農在此次選戰部分，收入小計2832萬2399元，支出237萬5799元，總計收支餘額共461萬6600元；蔣萬安則是收入小計1416萬6457元，支出1520萬5586，負債103萬9129元。

另外，單純看兩人的收入方面，吳怡農收入為2832萬2399元，收入幾乎多出蔣萬安的一倍。

(中時電子報)