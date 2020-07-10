立法院今天下午進行國家通訊委員會（NCC）人事同意權投票，投票前民眾黨團表態將投下不同意票，民眾黨團幹事長高虹安表示，NCC是未來國家數位發展重要一環，但委員名單裡面背景來自法律、電信、傳播等領域，這些人選不符合社會對數位發展期待，民眾黨也無法對定位不清的NCC人事案同下同意票。

高虹安指出，不論是蔡總統去年提出數位發展部的政見，要推動數位發展產業轉型，後續行政院長蘇貞昌也陸續拋出想法，片面得知消息，數位發展部位來可人有NCC改組或是人士併入，既然NCC是數位發展重要一環，被提名人卻沒有相關背景，未來如何扮演好數位發展部重要角色。

民眾黨立委蔡壁如說，NCC應該是獨立單位，執政黨應該先承諾黨政軍退出媒體，但從提出的5位NCC人選中，有4位親綠人士，這樣的名單實在投不下去，內部討論被提名人不具備NCC專業審查能力，因此，民眾黨團一致決定投下不同意票。

對於人事同意權行使部分，在野黨團有志一同，民眾黨跟國民黨上午未出席考委人事權投票，時力則投下不同意票，民眾黨下午則比照時代力量，針對NCC人事同意權投下不同意票。

高虹安強調，民眾黨選擇投下反對票，是對人選及NCC未來定位不明確投下反對意見，至於是否跟其他在野黨同樣意涵不想揣測，但在野黨群體反對人事同意權案，是因為被提名人跟民進黨關係濃厚，監督是在野黨責任，也是一致的共識。

(中時 )