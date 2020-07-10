針對「六號綠洲」私人陽台建物遭拆爭議，國城建設董事長洪平森今（10）日怒嗆高市府工務局民粹作為。（柯宗緯攝）

針對「六號綠洲」私人陽台建物遭拆爭議，國城建設認為，工務局須依法行事，不該當管委會打手。（國城建設提供／柯宗緯高雄傳真）

針對「六號綠洲」私人陽台建物遭拆爭議，國城建設認為，工務局須依法行事，不該當管委會打手。（國城建設提供／柯宗緯高雄傳真）

針對「六號綠洲」私人陽台建物遭拆爭議，國城建設董事長洪平森今（10）日怒嗆高市府工務局民粹作為，他強硬表示，頂樓陽台和露台為私人所有，並非避難平台，要求工務局依法「更正」，若外界刻意抹黑，將蒐證提告。對此，高市工務局重申，一切依法行政。

國城建設總裁洪平森指出，當時國城建築師根據「建築技術規則建築設計施工編」第 99 條規定，在六號綠洲住宅大樓頂樓設置 2074.28 平方公尺的「屋頂避難平台」，比法令規定的還多，但因建築師當初誤寫、誤算，將 114.09 平方公尺的「露台」，涵蓋在「屋頂避難平台」範圍。

然而，當時高雄市政府工務局在審查使用執照申請所附的建築 竣工圖說時，也疏漏未發現此一錯誤，導致嚴重影響建築物的使 用，「苦果不應由人民承擔」。

洪平森控訴，工務局在沒有拆除違規的法源下，竟然屈服於管委會的不當施壓，未依法行政，藐視民意機關介入人民私權爭議，充當打手做法，深感憤恨不平。

洪平森指出，六號綠洲頂樓「露台」雨遮為頂樓住戶的遮陽、遮雨所增建，並非作為居室供出租使用，並不在年度計畫僅就出租處理的範圍內，但工務局無視全市數十萬屋頂違規建築，而針對他，選擇性執法。

洪平森曾先後向高雄市代理市長楊明州、監察院陳情，要求高雄市政府根據行政程序法第101條規定，將「（80）高市工建築使字第 933 號建築竣工圖說張號 29／290 上記載的屋頂避難平台面積檢討表中， 屋頂避難平台總面積，由 2074.28 平方公尺，扣除誤寫計入的C2和C3面積 114.09 平方公尺的部份，更正為 1960.19 平方公尺。

因為，根據「建築技術規則建築設計施工編」第 99 條規定，這 114.09 平方公尺的面積是「露台」，不是「屋頂避難平台」，逃難平台是在 21 樓頂，法律規定的電梯可達之處。

洪平森主張，核發使用執照是「授權行政處分」，而行政處分在通知相對人之後，如因誤寫、誤算或其它類此的顯然錯誤，行政機關自得更正，以維護人民權益，而且不須變更使用執照，因為更正錯誤之後的屋頂避難平台總面積，仍大於「建築技術規則建築設計施工編的要求，更重要的是，建築圖說明明寫的是「露台」二個字， 「工務人員卻睜眼說瞎話，指稱是避難屋頂平台六個字 」。

更何況，同一法令也規定，「屋頂避難平台內不得建造其它設施」， 而 114.09 平方公尺的面積是「露台」，須經當層住戶的室內空間始可通達，而非設有樓梯通達，且兩側樓出口處因設有吸煙、排煙設備和電箱、水錶箱等公共設施，寬度只有 67 公分和 71 公分，也不合「在該面積範圍內，不得建造其它設施」、以及通道最小寬度120公分的規定，顯見是建築師「誤寫、誤算」的疏失。

洪平森指出，根據興建當時的「土地登記規則」第72條規定，「六 號綠洲」的「建物測量成果圖」，從未將瞭望台、露台、以及兩側 通道，登記為六號綠洲大樓共用部份，也就是大樓的屋突層，除了 樓梯間、機械房之外，包括瞭望台、露台、以及兩側通道，都不是其它區分所有權人需要共同使用的項目。

他解釋，望台、露台、以及兩側通道雖未有建物保存登記，但國城 建設係「六號綠洲」大樓起造人，在完成興建之時，即取得所有權， 且在買賣時，已移轉給80號和82 號21 樓的區分所有權人，因 此，根據「土地登記規則」第 72 條第一款規定，可依法另編建號， 單獨登記為 80 號和 82 號 21 樓的區分所有權人共有，即使沒有登記，80 號和 82 號 21 樓的區分所有權人的共有人，也應依法享有所有權的全部權能。

洪平森表示，既然望台、露台、以及兩側通道，不是屬於大樓全體區分所有權人共用的部份，自然不屬於公寓大廈管理條例第 11 條第一項所定「應依區分所有權人會議決議的範疇」，「而是私人專用陽台和露台」，只要 80 號和 82 號 21 樓的區分所有權人，依法提出申請，即可辦理使用執照的更正或變更。

(中時 )