小孩2歲前是培養「吃蔬菜的黃金期」，建議家長，可運用卡通人物，如佩佩豬、巧虎等鼓勵小孩吃蔬菜的影片，吸引孩子樂於吃蔬菜。（署立台中醫院提供／張妍溱台中傳真）

台中2歲半的陳姓男童，近來腹痛及下背痛，家人以為男童因近來天氣熱、睡不好引起，後來發現男童肚子變大，到醫院求診。台中醫院小兒科醫師陳敏恭指出，男童經腹部X光檢查，發現整個下腹部有多處宿便及腸氣，進一步了解得知，男童不喜歡吃蔬果，喝水量又不足，才引發便秘及腹痛情形。

13歲郭小妹，嚴重腹痛到無法上學，到醫院進行理學檢查並無異樣，但接受腹部X光檢查後，卻發現在升結腸及直腸處堆積宿便。台中醫院小兒科醫師陳敏恭說，有些小朋友不喜歡吃蔬菜，加上近日天氣炎熱，喝水量相對不足，造成排便困難而引起嚴重腹痛，大量宿便，特別集中在升結腸及直腸部位。

陳敏恭表示，蔬菜是人體纖維重要的來源，纖維不足，不只會造成便秘、腹痛，也容易導致肥胖、高血壓、高膽固醇、大腸癌及第二型糖尿病，但速食、精緻與多樣化的飲食環境逐漸年輕化，如何讓孩子喜歡吃蔬菜，家長得多用點心。

陳敏恭提供3個小撇步，從副食品入手，4到6個月大嬰兒開始吃副食品，家長每日提供小孩1份蔬菜；小孩2歲前是培養「吃蔬菜的黃金期」，建議家長，可運用卡通人物，如佩佩豬、巧虎等鼓勵小孩吃蔬菜的影片，吸引孩子樂於吃蔬菜。

另利用「餓肚子什麼都好吃」時機，孩子傍晚放學回家時段，已經有點餓，事先準備蔬菜沙拉或蔬菜棒。在晚餐時間，家長不妨多煮幾道青菜並帶頭示範多吃青菜，以身作則不偏食，有時搭配烤蔬菜，讓孩子有不同樣態的選擇。

陳敏恭建議，家長嘗試多帶中、低年級小學生逛菜市場，挑選3至5份自己喜歡的蔬菜，認識更多樣的蔬菜及選擇種類；在廚房鼓勵小孩參與清洗蔬菜，與孩子共同參與菜單討論；利用空盆或小空地，引導孩子種些小蔬菜，讓小孩協助大人煮菜、炒菜。

台中醫院營養師盧靜詩建議，讓寶寶對食物有興趣，食物造型及擺盤上多加變化，達到良好的親子互動及參與感，增加孩子進食意願。除了攝取富含膳食纖維的全穀雜糧類、蔬菜及水果外，補充足夠的水份、適量的油脂及增加活動量，才能改善便秘。

(中時 )