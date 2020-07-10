台積電(2330)2020年6月合併營收1208.78億元，創新高，較5月低檔增加28.8%，較去年同期增加40.8%。第二季營收3106.99億元，創歷史次高，比第一季的3105.97億元微增，上半年營收同創新高，達6212.96億元，較去年同期增加了35.2%。

台積電6月營收首度突破1200億元大關，超過今年3月所創1135.2億元新高紀錄。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，雖第二季台幣升值，台積公司第二季新台幣營收實績符合預期的高標水準。

台積電繼去年第四季營收創下3172.4億元新高紀錄後，今年第一季及第二季營收也都在3100億元以上，呈現連續三季營收都在3100億之上水準。台積電上半年持續不淡，2020年1至6月營收約為6212.96億元，也創下同期新高。

台積電第一季不淡，第二季延續，雖4月、5月營收回落至千億元以下；隨著美國政府進一步擴大對華為限制影響，需趕在120天寬限期出貨，台積電趕工華為5G晶片大單，帶動台積電6月營收衝上1208.78億元新高。也帶動第二季營收略優於第一季，季增率約0.032%。

台積公司先前表示，將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季美元營收預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%；若以新台幣30元兌1美元匯率假設，第二季新台幣營收預估在3030~3120億元；另外，毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間，雙率維持高檔。

台積電將於下周四(16日)舉辦線上法人說明會，將說明第二季營運結果與第三季展望；在台積電法說會前，外資掀起一波目標價調升潮；兩家美系外資同步預期在蘋果及華為5奈米晶片貢獻下，台積電第三季營收將比第二季持續成長約5%。

2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%仍遠優於產業整體表現。

(時報資訊)