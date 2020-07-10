台塑四寶公布6月營收，隨著各國解封，需求出現回溫跡象下，台塑四寶6月營收全數相較5月成長，其中台化、台塑化更有著兩位數成長，月成長分別達10.2%、24.9%。

台塑(1301)6月合併營業額147.76億元，月成長9.8%、年衰退19.5%，台塑表示，6月原油及乙烯價格持續上漲，客戶預期漲價，提貨量增加，且印度客戶因庫存偏低，提高採購量，帶動6月PVC銷售量比5月增加1.8萬噸，且5月因美國疫情嚴峻，台塑工業美國公司交運減少，因此，6月PE銷售量比5月增加1.4萬噸，影響營業額增加2.5億元，另外，因AN下游產品ABS受惠大陸解封後，提振經濟，家電及資通訊產業需求轉佳，6月AN銷售量比5月增加0.8萬噸，影響營業額增加2億元，價格上，因全球各國陸續解封，需求增溫，加上6月杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格，分別比5月高34%、32%及12%，整體來說，台塑6月各產品價格，均比5月上漲，幅度介於1~5%。

南亞(1303)6月合併營業額為207.94億元，月成長7.09%、年減幅5.43%，南亞表示，雖然現階段疫情仍有隱憂，但各國意識到經濟停擺的傷害同樣難以承受，因此紛紛設法重啟經濟活動，帶動需求略為回溫，加上產油國減產，原油價格較5月上漲22.1%，影響產品價格提高，使各項產品營收增加，另外，5G即將商轉，新世代手機及物聯網應用陸續推出，基地台等硬體持續布建，帶動電路板營收成長；而環氧樹脂則因風電市場需求佳、電子用途銷售穩定，營收也有增加。

台化(1326)6月合併營業額198.42億元，月成長10.2%、年衰退20.7%，台化指出，6月營收相較5月增加，主要原因有ARO-3廠6月定檢結束，PX對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，合計影響1.8億元，PS、ABS、耐隆絲下游需求提升，銷售增加1.8億元，且解封後帶動石油需求，加上OPEC延長減產協議，帶動石化塑膠產品行情上漲，其中以兩岸的苯酚、丙酮價差5.25億元最多，其次是塑膠3.38億元，惟聚酯纖維產品因零售市場動能尚未恢復，客戶按需採購，行情仍偏弱。

台塑化(6505)6月合併營業額320.91億元，月增加24.9%、年減幅42.0%，台塑化表示，6月原油平均煉製量446千桶/日，比5月平均煉製量447千桶/日，減少1千桶/日，但因5月底有部份外銷產品受船期因素遞延至6月出貨，故6月煉油產品總銷售量14,199千桶，反較5月增售137千桶，售價上，因6月杜拜原油均價比5月上漲10.3美元/桶，致6月的油品平均售價比5月增加10.7美元/桶。

(時報資訊)