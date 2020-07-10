安馳(3528)6月營收為5.56億元，創歷史新高，且較去年同期增加62.11％，上半年營收為25.73億元，亦較去年同期大幅成長31.04％，主要在於半導體大廠資本支出增加，5G高速傳輸，以及全球雲端服務市場快速成長，帶動公司雲端與邊緣運算、5G高速傳輸，以及自動化測試等高階應用產品需求大幅成長。

安馳表示，受惠半導體大廠資本支出提升、先進製程及新興應用領域快速發展，賽靈思新款IC驗證平台產品，協助IC設計客戶即時驗證及彈性化修改設計，加速新產品開發及投產時程，上半年出貨量明顯提升，搶攻雲端運算、車聯網及自動化測試等高階應用產品市場。

安馳表示，在5G通訊應用方面，公司今年在國防及商用方面均有突破性的成長。其中在5G國防用產品方面，公司已取得5G驗證產品訂單，出貨量可望持續增加；而在5G商用產品方面，上半年5G通訊基礎建設端產品已開始進入驗證及試產階段，下半年可望放量出貨，而在5G通訊終端產品方面，公司目前正積極與下游工業電腦及大型系統廠商，進行推廣5G終端伺服器方案，預計下半年能夠導入，提升試產量出貨。

安馳表示，雲端及邊緣運算為公司近2年重點發展的應用領域之一，除了客製化的雲端及邊緣運算整合方案出貨量持續成長外，公司下半年將推出賽靈思新款Ultrascale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡。

其最大的特色就是相容PCIe 4.0介面，提供更大頻寬支援高速運算及多工負載等情境，適用於機器學習、數位視訊編解碼、和金融科技等演算加速環境，目前公司正與大數據分析及金融演算等相關客戶推廣，下半年開始進行試量產，預估明年出貨量可望明顯成長。

安馳進一步表示，ADI產品線今年在邊緣運算市場亦有新的斬獲，公司預計下半年將推出智慧工廠用的振動量測分析方案，與策略聯盟夥伴共同研發智慧化邊緣預兆診斷方案，透過機邊自動感測、分析、診斷等功能促進設備管理與維護效率，加速工廠智慧化與自動化發展，雲端及邊緣運算相關整合方案將可望成為公司營運的主要成長動能之一。

安馳對於今年營運展望維持審慎樂觀的看法，隨著線上會議、在家工作及遠端控制等雲端服務市場快速發展，公司將持續提升雲端與邊緣運算整合、5G高速傳輸，以及人工智慧物聯網(AIoT)等三大主流應用整合方案出貨量，並持續開發利基型的高階應用產品市場，公司今年整體營運成長動能可期。

(時報資訊)