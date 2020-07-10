因新冠肺炎疫情重創其全球服飾業務，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）下修本年度營運展望。但迅銷也表示，Uniqlo在日本國內的同店銷售額，6月出現強勁反彈，在中國的業務復甦速度亦超出先前預期，意味著與許多國外同業相比，迅銷在這場危機中或許能表現得更好。

關閉門市與世界各地疲弱的消費支出，使迅銷多年來的成長嘎然熄火。迅銷是亞洲最大的時裝零售商，且在全世界時裝產業排名第三，僅次Zara母公司Inditex與H&M。

迅銷預估本財年（截至8月底）營業利益為1300億日圓（12.1億美元），較前一年大減50%，而非先前預期的下滑44%。其上季（3～5月）營業虧損為40億日圓。

迅銷亦預估全年營收減少13%，為1.99兆日圓，意味著連續16年的成長將就此畫下休止符。財務長岡崎健（Takeshi Okazaki）表示，整個事業的營收與獲利都大幅下滑。

迅銷並表示，南韓、美國，以及包括印尼在內的其他幾個市場受創尤重，但公司的主要兩大市場日本與中國的復甦快於預期。6月Uniqlo在日本國內的同店銷售額（包括線上銷售）年增26%，扭轉4月的崩跌57%與5月跌年減18%。

(時報資訊)