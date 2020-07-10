羅麗芬-KY(6666)6月營收5653萬元，與5月持平，疫情趨緩後，第2季營收已見回升，第2季營收1.67億元，較首季增加49％。羅麗芬說，大陸部分城市有疫情重現的風險，消費者防疫意識提高，美容院進店與預約情況尚未回復過去景象，雖然公司已強化線上營銷，降低疫情的衝擊，但整體營運的成長，仍需期待線下的消費力復甦。

受到疫情影響，羅麗芬上半年實體活動完全暫停，至7月初才舉辦今年第一場招商大會，雖然目前大陸未完全脫離疫情，這次大會仍然吸引美容院業主踴躍參與，參與人次達到往年的六成水準，美容院業主下單情況優於預期。

羅麗芬說，目前線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》在拓客方案的推動下，銷售成績持續攀升。《伊姿佰EasyBio》已在微信小程序建立品牌總部商城、天貓及京東設立線上商城，並以百度、微信、抖音、小紅書、微博、朋友圈等主流新媒體同步進行宣傳，公司的線上銷售策略成功，也分享給美容院業主，共同將羅麗芬產品的終端市場做大，持續以線下的專業＋服務，搭配線上的服務＋新零售，預期線下與線上雙軌行銷啟動，為後疫情時代帶來新的成長動能。

(時報資訊)