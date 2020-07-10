美國新冠肺炎疫情升溫，投資人擔憂企業面臨二次關閉，隔夜工業道瓊指數、標普500收黑，而那斯達克指數有科技龍頭股撐腰，收盤再創歷史新高。美股漲跌互見，今日台股則是開高走低，開盤由台積電(2330)領軍上漲57.7點，報12250.44點，但受到大立光(3008)殺跌影響，萬二守不住，高低震盪逾200點，台股多在盤下震盪，最終下跌119.01點或0.98%，收12073.68點，成交量為2581.81億元。今日外資(不含外資自營商)買超2.5483億元，投信賣超13.2597億元，自營商賣超17.9191億元，三大法人賣超28.63億元。

今日集中市場全數皆墨，半導體在台積電力挺下，上半場一枝獨秀，終場僅收跌0.02%，算是今日的撐盤要角。台股雙王兩樣情，台積電ADR飆漲逾3%激勵，台積電早盤開高7.5元至352.5元，盤中漲勢凌厲，最高站上353元，歷史天價不斷被刷新，終場上漲1.01%，收348.5元，市值首度突破9兆。大立光9日法說會警鈴響，不敵匯損使第二季EPS衰退至37.19元，及對第三季傳統旺季轉趨保守。市場熱情被澆熄，股價同步冷卻，早盤遭空軍壓境、摜破百點，遊走在跌停邊緣，終場無力回天，重挫9.48%，收4010元，奮力守住4000元大關。受大立光重挫影響，千金股及光學股亦成了重災區，信驊(5274)及譜瑞-KY(4966)均收黑；光學股股后玉晶光(3406)則失守800元大關，下跌5.5%，收773元；今國光(6209)則拉出逾半根跌停，收31.6元。

大盤雖然走弱，但生醫族群中有幾檔逆勢抗跌，美吾華(1731)、杏輝(1734)、美德醫療-DR (9103)及懷特(4108)高掛漲停。防疫概念表現亦不俗，恆大(1325)、康那香(9919)分別收漲6.93%、7.65%，其中康那香最高價觸及漲停。憑著消息面走強的個股則是，作為全球第二大保護元件廠的聚鼎(6224)，日前宣布斥資2600萬美元收購德商漢高的散熱事業，強攻電動車散熱市場，法人估營收將翻倍成長，利多消息激勵股價拉出第2根漲停，收78.6元、改寫前高，還有4443張買單排隊。

台股終結連2漲，收12073.68點，失守5日線，周K則不受影響、連4紅，5日RSI為63.20，10日RSI為68.77；9日K值為83.00，9日D值為85.46；20日乖離率為2.98。觀察籌碼面，今日呈現土洋對作，三大法人賣超28.63億元。其中外資結束連2賣，今小幅買超約2.55億元，本周累計買超128.1億元，本月來累計買超299.87億元，今年來累計賣超5785.71億元。

縱使台股加權指數拉回，但法人認為量能還未失控、多頭未見反轉，短線上拉回，對投資人而言是個好的切入點。此外，台積電今盤後公告6月營收達1208.78億元，月增28.8%、年增40.8%，寫下單月歷史新高；第二季營收為3106.99億元，優於第一季。展望後市，台積電6月營收創佳能否帶動下周台股走高，需靜待觀察，凱基投顧則預期下周指數在11800～12400點區間震盪，下周看好五大題材類股為連接器股、生技股、電池股、半導體設備及檢測股、軟板股等。

(時報資訊)