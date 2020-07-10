台中市近年來積極推動自來水延管計畫，台中市府與自來水公司合作爭取延管經費，目前自來水普及率截至108年底已達96%！隨著自來水普及率大幅提升，中市府積極辦理路面復平專案。

自台中市長盧秀燕上任以來，特別重視路面平整議題，特動支第二預備金5,000萬元加上109年度預算6,000萬元，共計1.1億元辦理全市自來水延管後路面復平。

本次路面復平第一期工程已於清水區先行施作，目前進度已達63%，近期將進行豐原區水源路南坑巷路面修復，今（10）日由經發局長張峰源代表主祭，於現地辦理開工祈福典禮，祈求工程施工順利。

張峰源表示，南坑巷延管工程係始於胡志強市長任內，經時任豐原區長積極協調解決配水池用地及居民接水許可等多項困難後，終獲經濟部水利署補助經費施作，共計施作延管長度4,785公尺，延管所需費用概約2,400萬元，受益用戶約60戶，本次路修長度計約2公里(部分路修由建設局完成)，本區域路修費用初估約600萬元，預計施工期程為7月至8月底。

另外，同時納入豐原區國豐路二段366巷110弄、三豐路二段272巷191弄及角潭路二段149巷及95巷、潭子區雅豐街76巷及民族路三段33巷、霧峰區丁台路451巷及四德北路45巷、大甲區文曲路59巷與339巷及週邊巷道、大安區中松路168巷及南埔路部份路段、大安區龜殼里南海路209號路段、外埔區后寮路38號路段及豐原區水源路南坑巷等路面復平工程。

其中，霧峰、潭子及甲安埔等地區，規劃8至10月間陸續施作，預計10月底前可陸續完成路面刨鋪，路修後將改善道路品質，並提升用路安全環境。

109年下半年，台中市府亦積極進行路面復平計畫第二期與第三期工程，其中，含括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、大安區等延管路修路段，預計109年度將陸續完成台中市12區50公里路修工程。

(工商 )