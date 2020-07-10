外媒援引來自五家大陸國有金融機構的消息人士透露，大陸國有銀行正在修改應急計畫，以防美國通過立法，制裁為實施港版國安法的官員提供服務的銀行。

路透報導，兩位消息人士指出，在中國銀行和工商銀行的最壞情境預測下，銀行正在考慮美元來源被切斷或無法進行美元清算的可能性。其中一位消息人士坦言，「我們抱最好的希望，但做最壞的打算。你永遠不知道事態會如何發展」。

美國參眾兩院已通過一項法案，制裁破壞香港自治的大陸官員和其他人員，以及與其有業務往來的銀行。該法案已遞交白宮，有待美國總統川普簽署。

消息人士表示，在中國農業銀行正在考慮的較溫和情境預測下，銀行將需要設法解決被美國列入黑名單的客戶的問題，特別是那些可能面臨突然失去流動性的客戶。

消息人士指出，修改應急計畫是銀行自發進行的。中國銀行的最壞情境預測還設想，如果客戶擔心其美元儲備耗盡，中國銀行香港分行可能會出現擠兌。中行還在研究伊朗銀行的經驗。自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗的銀行不時受到美國制裁的打擊。

(工商 )