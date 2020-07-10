最高行政法院日前駁回台泥企業團所屬的金昌石礦上訴，要求金昌石礦必須補送環現差報告，才能繼續動工；台泥表示遺憾！台泥指出，金昌石礦花了超過八年時間，至少向六個機關，完備所有合法開發應具備的一切「核可條件」才開始動工。很難想像，台泥作為守法的企業，在努力完成所有合法的作為與時程，竟被法院視為「無故延宕開發行為」而受不利的判決。

金昌石礦是98年4月2日取得經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地後，這並不代表可以立即動工，台泥依據政府法令提請花蓮縣政府、內政部(區域計畫委員會)完成「土地變更編定」，並向花蓮縣政府取得「水土保持施工許可與開工備查」。

同時，針對礦場所在土地，也向財政部國有財產署簽訂租約，最後在民國105年2月26日取得水土保持施工許可證及同意開工備查，才完備所有開發條件。 2016年8月，金昌石礦獲經濟部同意開發施工。但，同年12月，環保署突然要求環現差報告，台泥提出行政訴願；隔年2017年3月，行政院決定原處分撤銷。2019年5月，台北高等行政法院推翻行政院決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告，才能繼續動工。台泥因此提出上訴。

對於台北高等行政法院要求金昌石礦必須補送環現差報告，才能繼續動工；台泥指出，民國103年3月31日，台泥正式函文環保署審查環現差報告，經環保署請經濟部釋示金昌開發許可時點的認定後，民國103年5月22日，環保署回函確認台泥「尚無應提送環境現況差異分析及對策檢討報告」，金昌石礦無須再進行環現差並退回台泥主動提出的環現差報告。

政府施政前後應有一致性，台泥指出，之前環保署認為金昌石礦無須再進行環現差並退回台泥主動提出的環現差報告。但，現在最高行政法院卻駁回台泥的上訴。

不過，基於促進社會相互理解，台泥已在109年6月8日針對金昌石礦主動進行環現差審查。台泥指出，作為標竿企業，台泥願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。也期盼各界理性面對工業在現代社會中，是人類生活與文明深不可分的一部分。

(工商 )