遠傳friDay購物公布６月份暑期旅遊相關商品熱銷前五名，依序為隨身風扇、小尺寸行李箱／行李袋／旅行收納組、汽車用品、防曬／防蚊蟲用品、露營用品。其中尤以小尺寸行李箱／行李袋、汽車用品兩大類銷量年成長高達7成。

台灣目前疫情相較於他國穩定趨緩，各種防疫措施也陸續鬆綁，因仍受限於邊境管制措施，悶太久的大家開始將旅遊目標瞄準國內旅遊，先前的端午連假以及即將到來的暑假都讓民眾積極計畫「報復性出遊」。

遠傳friDay購物觀察內部數據資料發現，往年超過3天的連續假期或是寒暑假之前都會有一波旅遊相關商品熱銷趨勢飆升，在提倡防疫新生活的現在更掀起一波今年最高潮，相較於往年旅遊相關商品買氣狀況，今年在品類部分則有了翻轉和變化。

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暑假旅遊旺季到來，friDay觀察指出，以往假期前的旅遊相關用品買氣中，行李箱包向來都是排行榜常勝軍，更以29吋以上的大行李箱最受歡迎，今年受到疫情影響無法出國旅行，1~6月大行李箱的銷量較去年同期明顯衰退3成，但也因為國內旅遊風氣逆勢飆漲，18、20吋的小行李箱6月份買氣提升，銷量更較2019年同期大幅增長7成之多。

除了小尺寸行李箱買氣逆勢成長外，行李袋、後背包及收納組銷量表現也很不錯，6月份行李袋最高創下單週銷量百件的佳績，整體銷量也較去年同期成長超過6成。

同樣受到國內旅遊盛行以及疫情關係影響，汽車用品銷量表現也在6月份到達今年目前的新高點，其中更以遮陽簾、車用冰箱及車用清淨機年銷量成長超過3成為人氣商品。

今年夏季無論氣溫或是陽光炙熱程度，都讓人實在吃不消，隨身風扇及防曬品本來就是夏季大熱門商品，但今夏銷量又較去年同期翻倍成長，防曬品更以SPF 50係數款佔7成總銷量為最多。天氣炎熱，怕曬黑的消費者相對也對面膜需求量大增，6月份面膜買氣旺盛，創下單月售出超過千萬片的超狂銷量，且更較前一個月再成長超過3成。

暑假同時也是電動手遊、3C電腦類商品的旺季，遠傳friDay購物特別企劃7月「超夏趴」，精選人氣商品超低優惠價再加碼買一送一，HAPPY GO卡點數40點換60元購物基金，APP獨享簽到送f幣等好康，以及天天領$19,350振興優惠。

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