安心旅遊補助7月初開跑，振興券自7月15日起可使用消費，因新冠肺炎疫情的影響，民眾選擇租(借)車自駕出遊的需求越來越多，預期暑期可望衝一波國旅租車自駕遊風潮，產險業者表示，租借車自駕出遊自主性雖高，但別忘要有行車的「風險意識」，投保租車險可降低租車風險。

新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，一般民眾在租車、借車時，多數行車事故都需由租(借)車的駕駛人承擔理賠風險，為避免因意外傷了人情與錢包，還是自己投保，若遇事故要承擔理賠責任時，也不會造成他人的負擔。

呂文泉說，民眾至「吉時保線上投保平台」僅需輸入姓名、電話等基本資料和選擇所需方案，不需輸入車號及相關車籍資料，手機上即可快速輕鬆完成試算及投保。舉例來說，阿榮規劃振興券拿到手後，向堂哥借車跟三位好友來趟八天七夜環島自駕遊，出發前1小時已在「吉時保線上投保平台」完成身分認證，並完成投保「短期租借車險」，保費694元，保障範圍包含若借來的車與其他車輛發生碰撞事故，堂哥的車需要修復，最多賠10萬元，另對方的車受損及車內乘客受傷，車受損最多賠10萬元，而對方車內人受傷，1個人最多賠50萬元，一個事故最多賠100萬元。

若真的在出遊期間，不幸發生交通事故，除謹記交通事故處理五步驟「放」、「撥」、「劃」、「移」、「等」，為節省民眾時間及簡化申辦理賠的程序，呂文泉說，「吉時保線上投保平台」同時開放線上申請理賠，只要登入「吉時保線上投保平台」保戶專區中，填寫個人基本及交通事故相關資料，並上傳駕照正反面、行照、道路事故登記聯單的照片即可，後續理賠則交由「新安東京海上產險」理賠服務團隊協助民眾處理。

(工商 )