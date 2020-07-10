台中市神岡區社口國小創校將近一甲子，西棟大樓校舍老舊、耐震力不足，教育局爭取中央預算及市府自籌款，投入近8000萬元興建新校舍。市長盧秀燕10日主持動土典禮，並表示，新校舍規劃有地上3層樓、20間教室，將提供師生更優質的學習與活動空間。

盧秀燕在教育局長楊振昇、神岡區長劉汶軒陪同下，手持金鏟動土，啟動社口國小校舍新建工程，包括市議員羅永珍、蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃和社區民眾、師生均共同見證。

台中市神岡區社口國小西棟大樓10日開工，市長盧秀燕等人焚香祈求工程順利。（王文吉攝）

盧秀燕表示，新校舍的動土要感謝許多人的努力，感謝市議員支持市府編列預算，投入自籌款近5000萬元，感謝立委楊瓊瓔幫忙向教育部爭取預算近3000萬元，促成今日這樁美事，提供師生擁有更安全舒適的教學環境。

社口國小校長陳光鑫表示，此次新建工程由蘇懋彬建築師事務所規劃設計監造，興懋營造股份有限公司負責承攬工程興建，新校舍空間以滿足不同班別教學需求進行規劃，滿足該校普通班、藝術才能音樂班、特教班、及幼兒園等多元班別發展的需求。

社口國小新建校舍規畫地上3層樓、20間教室，提供師生更優質的學習與活動空間。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

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