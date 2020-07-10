近期香港有一段「計程車活春宮」片瘋傳，一名短裙女與襯衫男在計程車後座「激烈交纏」，女方甚至趴下替男方「上下吞吐」，男方露出享受表情，誇張程度令人咋舌。現在更傳出，男主角身分「不簡單」，疑似是某上市公司高層。

去年香港天后鄭秀文的老公、歌手許志安，與女星黃心穎在計程車上激吻的影片曝光，引發震撼。7日晚間，香港又傳出「計程車活春宮」片，激烈程度與畫面清晰度，皆超過許黃影片，被稱為「安心升級版」。

「計程車活春宮」主角為短裙女和白色襯衫男，只見兩人一上車就不斷激情喇舌，接著男方把女生的手拉過去、放在下體，2人把小黃司機當空氣，互相探索彼此胴體。

更誇張的是，短裙女還直接趴下去「上下吞吐」，襯衫男則是一臉享受。根據《香港經濟日報》報導，這段影片立即引爆討論，有網友表示，男方疑似在一間市值近300億元的企業擔任高層，且去年才剛上任。

據了解，影片女主角得知自己影像被人放上網路，已經報案。香港私隱公署表示，公共客車在收集完當天的駕駛資料後，應當定期刪除，資料若非經過當事人同意，是不可以使用在特殊用途上的。

網友議論紛紛：「如果真的是高層，幹麻省這些錢」、「拜託有常識一點，計程車都會有行車紀錄器」；不過也有網友批評，「計程車司機很沒品、缺德，為何可以把乘客的隱私公布出來。」

(中時電子報)