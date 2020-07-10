前馬英九總統日前抨擊蔡政府的國安五法與香港國安法相比不遑多讓，行政院長蘇貞昌回嗆比喻不當，對此總統府前副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡政府所修的《國安法五法》，不但侵犯人民的政治主張權利及思想言論自由，還以國安之名管制網路言論，並侵害憲法第十條所保障的遷徙自由。《反滲透法》對民主及人權的危害更為嚴重，人人都可能被扣上與「境外敵對勢力」勾結的罪名，成為掌權者羅織罪名的工具，猶如戒嚴再現。

蕭旭岑表示，各界對於《國安法五法》及《反滲透法》的危害，已多有評論，不解蘇院長到底是哪來的自信說此等惡法是守護主權跟人民的自由安全，蘇院長至今仍堅持把滯留湖北的國人列入黑名單，不允許國人的子女「小明」們回臺，到底怎麼好意思談「守護人民」？

蕭旭岑說，蘇院長騙過神明，也騙過人民，紀錄斑斑可考，最近還把蔡總統在陸委會主委任內訂下的規定，栽到馬前總統頭上。日前在公布三倍券的記者會上，蘇院長曾信誓旦旦說三倍券的印製費將只有馬政府消費券的一半，如今8成5的民眾都選擇實體三倍券，蘇院長要不要再改口？

蕭旭岑奉勸蘇院長，發言前要再三思，多把心思用於政務，尤其近日爆發總統府祕書長蘇嘉全外甥涉及唐榮弊案，唐榮之主管機關經濟部不僅不處理，應為該事件負責的人還通通升官了，行政院若還是毫無作為，如何面對人民？

(中時 )