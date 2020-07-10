安邦段青年社宅動土 侯友宜：2023年底完成1萬戶 16:292020/07/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（10日）上午出席中和安邦段青年社會住宅開工動土典禮，他表示，安邦段社會住宅預計可興建632戶，新北市要在2023年底完成1萬戶青年社會住宅。 侯友宜表示，安邦段青年社會住宅交通機能便利，緊鄰捷運站中和站、萬大樹林線LG06站，包含公共托育、老人日照、身心障礙日照中心以及青年創業空間，安邦段青年社宅未來要興建3棟、地上24層樓、地下3層，採通用設計採「只租不賣」方式，讓民眾可以安居樂業。 (中時 ) #社會住宅 #社會 #青年 #住宅 #侯友宜 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 高雄「天坑」回來了？這一幕讓上千人驚呆！市府認了... - 政治 近6800億 美將售105架F-35 使日成亞洲最大閃電戰機國 - 軍事 死因再被提起！李英愛接班人傳遭高層性虐 拍完裸戲含恨輕生 - 娛樂 「罷免王浩宇」首日募款金額出爐！陳學聖驚喊8字 - 新聞 大江購物中心好遠為何人潮仍爆滿？曝完勝4優勢 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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