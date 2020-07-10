健保2018年醫院財報出爐！公布向健保署申報2億以上醫療院所財務，且首度有4家診所、1家藥局上榜。醫院方面仍以林口長庚盈餘78.41億元蟬連最賺醫院，但最賠錢的也是長庚體系的嘉義長庚、賠了7.13億元。最賺錢診所則是遠東聯合診所，整體盈餘為7900萬元。

為讓醫院財報透明，二代健保法規定，醫療院所領取健保費用超過一定額度，就需公布財報，2018年首度降至2億元以上，共計有217家醫療院，分別是19家醫學中心、81家區域醫院、112家地區醫院、4家診所及1家藥局。

首次上榜的基層診所以遠東聯合診所7900萬元賺最多，其次依序為斗六慈濟診所、盈餘約6000萬元、書田診所1900萬元及安慎診所約600萬元。至於唯一一家藥局為政昇藥局，是國內首間處方宅配藥局，其健保署申請的調劑費和藥費多達2.2億元，但整體結餘是0元。

根據健保署所公布的財報，2018年盈餘最多的前5名醫院，依序分別為林口長庚醫院78.41億元、高雄長庚醫院59.14億元、台大醫院24.23億元、中國附醫21.9億元及北榮19.65億元，其中北榮擠下了前一年排名第5的桃園長庚醫院。

依健保財務公佈相關辦法規定，各醫院財務狀況健保署需定期公佈，並發佈新聞稿，但此次健保署僅靜悄悄將相關財務資料掛網，不僅未主動對外發新聞稿，對於政昇藥局整體結餘為0元，也不願進一步說明，甚至要媒體去問藥局。

醫改會副執行長林雅惠不滿表示，健保署未依規定發新聞已經失職，對於外界的疑問為何政昇藥局整體結餘為0元也不回答，醫院財務不是公佈放在網上就可以了，還要進一步討論分析，不然只是公佈財報有何用？

林雅惠進一步指出，將公佈標準降到2億後，巨嬰型診所便浮現，診所是希望民眾就醫時能有厝邊醫師，當一個診所規模已經逹地區醫院，但卻為了規避醫院設置標準，遊走灰色地帶停留在診所層級，健保署難道不用進一步去瞭解，醫院財務公佈充其量，只是應付而已。

(中時 )