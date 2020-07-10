頑童瘦子9日舉辦個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》記者會，受訪時瘦子被問到有玩過交友軟體嗎？他坦言以前有玩過，但是沒交到朋友，接著又被進一步逼問，是一夜之後都沒聯絡嗎？瘦子聽完尷尬的笑說「我跟你講啦，不會是一夜情那種啦，大家都成年人了，至少二、三夜」。看照片挑網友時，第一眼看哪？「不一定耶、很直覺」。再問曾遇過長得不好看的女網友？瘦子笑回：「（就算遇到）不會心裡OS『醜妹滾』啦，大家都是人生父母養的嘛。」這番話讓在場所有人一陣驚呆。

瘦子坦承曾「兩夜情」！首度認女友：想生子勝過結婚

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而瘦子也大方承認自己目前有穩定交往的女友，這個回答，也讓很多少女們徹底心碎，接著被問到對婚姻有期待嗎？瘦子則說，他想生小孩的念頭勝過結婚，認為婚姻最大風險在於，若是離婚會有贍養費問題，對方可以拿走自己一半財產，「所以我覺得這很自然（先有後婚、未婚生子），不會覺得不好，身邊的人也沒有太介意」；再追問他女友身分等相關細節，瘦子皆以「這個不關大家的事」迴避。

關於這次MV構想，導演也跟他提過想以四集來完成，因為故事鋪陳氣氛比較出得來，對於記者提問「所以死掉的演技是自己有在家練習？」瘦子表示，自己小時候很喜歡在家裡假裝死掉，有時候突然倒在地上叫個幾聲，發現沒人理，自己又默默爬起來玩玩具，所以瘦子坦言，演死人這件事情，對我來說是有技術性的，不要以為躺著就死了，其實裡頭還有更深層的演技成分。

接著被問到會不會期待下半年金曲獎，他表示其實有點緊張，因為以往在金曲獎表演都是跟著大淵及小春一起上台演出甚至還會加個妹姐，光是這樣都會有點緊張，雖然都是小巨蛋，但是他認為金曲獎的小巨蛋跟自己的小巨蛋緊張程度，又是一個不一樣的新境界，他開開小玩笑說：「我是希望，如果沒必要的話，真的不要找我，因為我會很害怕」。

(中時電子報)