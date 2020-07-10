台北富邦銀行自即日起推出「數位存款帳戶雙享方案」，北富銀表示，在8月31日前成功新開立數位帳戶並連結LINE Pay Money，可享美元活存年息1.68％高利優惠，為目前市場最高水準。

北富銀指出，若再符合振興券回饋，早鳥儲值消費滿新台幣3,000元，有機會獲得最高550元等值回饋，包含LINEPOINTS點數400點及新台幣150元現金回饋（限量，送完為止)，以外，若為數位帳戶既有客戶及一般存款帳戶，帳戶連結LINE Pay Money並符合振興券回饋，亦可獲得LINEPOINTS點數100點至400點不等之回饋。

北富銀表示，數位帳戶今年在全民防疫強勁力道的推動下，新戶大幅增加，根據統計，今年1~6月北富銀新開立的數位帳戶，比去年同期成長逾10倍，尤其3月、4月隨著防疫氛圍來到顛峰，數位帳戶的新戶快速成長，月增率最高達166％，刷新紀錄。

不僅如此，北富銀振興不忘愛心，愛心存款帳戶不限新舊戶，只要將帳戶連結LINEPay Money，8月31日前同享美元高利活存、早鳥達成振興券消費滿額再享LINEPOINTS點數與現金回饋，此為限量，送完為止。此活動之愛心存款帳戶適用對象包括全台身障同胞、台北市低收入戶與台北市年滿65歲長者。

北富銀也指出，該銀行數位帳戶開立方式相當便捷，年滿20歲的本國自然人皆可線上申辦，申請時備妥身分證、健保卡或駕照，透過他行存款帳號(非數位存款帳戶)、富邦信用卡、自然人憑證任一方式驗證，最快申辦當日開戶完成，可進行轉帳、換匯、台外幣定存、帳單代扣繳等，使用起來相當方便。

(工商 )