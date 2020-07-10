8顆藍芽喇叭能換5600元。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

陳男在不遠處的民宅提供換錢服務。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

30歲陳姓男子在北市德昌街經營娃娃機店，因生意不好突發奇想，私下向熟客表示，夾到的獎品可以換成現金，方案推出後生意興隆，單日最高營收竟可達2萬餘元，萬華警方獲報循線追查，9日晚發現蕭姓、張姓兩名賭客，帶著8顆夾到的藍芽喇叭，找陳換取5600元，當場遭警方逮捕。

萬華警方日前獲報，德昌街1家夾娃娃機店涉及開賭，老闆向熟客表示，特定機台內的藍芽喇叭，夾到後每顆可向他換700元，因為生意越來越好，場主陳姓男子，甚至還會找人把風躲警察。

警方調查，陳男約半年前在德昌街1樓租店面，經營夾娃娃機，但因熱潮退燒，生意不甚理想，為了賺錢想出賭博花招，有時入夜後竟還有7、8名客人，圍著特定機台瘋狂投幣。

警方9日下午4時許前往埋伏，發現28歲的蕭姓、張姓賭客，花了1個多小時，陸續夾到8顆藍芽喇叭，接著遮遮掩掩，前往附近1處民宅錢陳，當雙方交易時當場逮人。

陳男警訊時坦承開賭，但表示是因為生意實在不好，為了刺激客人上門，才會出此下策，全案依賭博罪移送法辦。

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(中時 )