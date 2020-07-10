高雄市長補選，國民黨參選人李眉蓁對於民進黨參選人陳其邁談及補選三度哽咽，李指「該哭的是高雄市民及民調上不來的她」，對此，民眾黨參選吳益政說，兩黨在高雄執政已久，卻都找不到重點，高雄空汙、就業許多問題仍存在，希望這次高雄市民做主，將選票投給能解決問題的人。

吳益政10日受訪表示，國民黨及民進黨在高雄執政多年，對高雄的問題包括產業轉型、財政負擔、環境汙染，年輕人就業問題等都沒解決，每到選舉卻拿出來抱怨，但都提不出解決的方案。

吳益政說，希望市長參選人不要只想到自己政黨，應該想到高雄，提出好方案及解決問題，選票自然來，但能決定高雄未來的，還是高雄市民，不論是市長、市議員、立法委員、行政院長及總統，都是在為人民服務，如果失職，就不要把選票給他。

另針對趙少康說，陳其邁穩當選，對此，吳益政表示，這次投票率相對不會高，因此他呼籲市民，民進黨及國民黨已經執政20年，沒有更新的創意及價值，找不到方向，而他很清楚未來怎麼走，希望能在短時間內打開知名度，讓高雄市民看到新的希望、新的可能。

吳益政強調，上次陳其邁也認為可以躺著選，但高雄是一個叛逆的城市，如果能夠找到一個力量，最後就會翻轉，因此要求高雄市民一起來支持。

吳益政說，他這次參選也是帶著高雄人的憤怒及不平，要向整個體制重新挑戰，現在有人問陳其邁稅金、空汙及產業問題，陳就叫分機，自己不回應而轉給分機，變了「陳總機」，以前陳罵「韓總機」，現在自己也變成了「陳總機」。

(中時 )