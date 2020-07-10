《遊戲人生》簽書會高雄場7月12日在高雄WORK HUB共享商務空間登場，有趣的是，必須透過遊戲找到你的書跟作者，才能簽名。活動中，必須闖關成功才能找到你的組員，透過唱歌傳遞紙卡的方式找到你的組長，同時在活動過程中還可以跟作者本人楊田林老師學習活動帶領技巧。

主班單位指出，這場簽書會可以學到楊老師善用的教學理念元素、教學堅持的原則、以及遊戲教學的人生經驗。

書中傳遞了5個遊戲在培訓中的關鍵價值、遊戲帶領心法與技法的提點、遊戲帶領者應有的7個觀念、創新遊戲6個思考途徑、8大類型遊戲及81個遊戲案例，還有遊戲帶領自我檢核能力表。

除此以外，還會有機會在過程中不斷地闖關成功額外加值獲得「遊戲人生」書籤、楊老師的楊士比亞金句書籤、「澎博藝遊趣」環境桌遊、或「溪願」環境桌遊等。

作者楊田林是自耕農工作室負責人，從事企業培訓、講師培訓卅年，是極為資深且優秀的專業講師，許多線上知名的專業講者皆為楊老師的學生，早已桃李滿天下，儘管如此，楊老師對教學的努力仍不遺餘力，並以「自耕農」的精神自我勉勵，不僅逐步優化教學的內容與技巧，更虛心鑽研各專業領域的相關知識，以期深化每一次教學活動的教育性與意義。

(中時 )