統聯客運300路公車今日中午大約12時50分左右，於台灣大道行駛中，前擋風玻璃遭掉落樹枝打中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市10日中午突降暴雨挾帶風勢，造成公益路二段有樹枝掉落，一名機車騎士腿部輕微擦傷，經現場處置，民眾表示無須就醫，已先行離開，市府第一時間除關懷慰問，也立即提供民眾聯絡資訊，以利後續協助；另現場已由環保局清潔隊清理斷枝完成，恢復車輛通行；市府表示，當事人有提出

，建設局均會協助申請國賠，並按照後續程序進行，但目前兩案均尚未提出。

建設局長陳大田表示，因近日雨勢瞬間風速大，有些脆弱枝幹受影響，發生折枝狀況，市府將持續加強樹木健康檢查

，對於鬆軟枝幹進行修剪處理，同時提醒用路人若遇風大雨大，注意行車安全。

此外，對於台灣大道3段另一起樹枝折枝掉落意外，台中市公共運輸與捷運工程處指出，統聯客運300路公車今日中午大約12時50分左右，於台灣大道行駛中，前擋風玻璃遭掉落樹枝打中，客運業者當下已立即報警，並妥善疏散乘客，轉搭其他公車接駁，無人員傷亡，目前樹枝已清理完畢，恢復交通順暢。

(中時 )