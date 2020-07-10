大陸駐哈薩克大使館10日發出安全提醒，要求當地公民注意「不明肺炎」，並指出今年上半年已有1772人染疫死亡，該病致死率遠高於新冠病毒。不過，哈薩克官方已否認陸大使館此一說法，並稱相關報導是「假新聞」。

據路透社報導，哈薩克衛生部10日發表聲明表示，根據世界衛生組織分類準則，肺炎分為細菌性、真菌性和病毒性，其中規定也包括不明原因的病毒性肺炎，而目前國內出現的致病因不明的病毒性肺炎仍屬於WHO對於肺炎定義的範疇，「但部分大陸媒體所報導的新型不明肺炎是不正確的」，並稱那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例。

報導指出，哈薩克近期疫情升溫，本周被迫第二次封城，至今已有5.5萬人確診、264人死亡，而9日的新增確診上升至1962人。哈薩克國際通訊社於7日指出，當地6月新增的肺炎病例，比起去年同一時期增加了2.2倍，但並未用「不明肺炎」一詞

不過，大陸駐哈薩克大使館9日聲明指出，自6月中旬以來，哈薩克三地肺炎發病率較同期顯著升高，僅6月就有628人死亡，其中包括大陸公民。而今年上半年，哈薩克境內爆發的肺炎共導致1,772人死亡，哈國衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。

文章來源：UPDATE 1-Kazakhstan denies Chinese reports of pneumonia deadlier than coronavirus
川普稱死亡率下降 WHO：數周後恐見數據反升「別太意外」
文章來源：Some Chinese media disseminate information about reported cases of unknown pneumonia in Kazakhstan that seems to be more deadly than coronavirus.

(中時電子報)

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