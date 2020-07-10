大陸駐哈薩克大使館10日發出安全提醒，要求當地公民注意「不明肺炎」，並指出今年上半年已有1772人染疫死亡，該病致死率遠高於新冠病毒。不過，哈薩克官方已否認陸大使館此一說法，並稱相關報導是「假新聞」。

據路透社報導，哈薩克衛生部10日發表聲明表示，根據世界衛生組織分類準則，肺炎分為細菌性、真菌性和病毒性，其中規定也包括不明原因的病毒性肺炎，而目前國內出現的致病因不明的病毒性肺炎仍屬於WHO對於肺炎定義的範疇，「但部分大陸媒體所報導的新型不明肺炎是不正確的」，並稱那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例。

報導指出，哈薩克近期疫情升溫，本周被迫第二次封城，至今已有5.5萬人確診、264人死亡，而9日的新增確診上升至1962人。哈薩克國際通訊社於7日指出，當地6月新增的肺炎病例，比起去年同一時期增加了2.2倍，但並未用「不明肺炎」一詞

不過，大陸駐哈薩克大使館9日聲明指出，自6月中旬以來，哈薩克三地肺炎發病率較同期顯著升高，僅6月就有628人死亡，其中包括大陸公民。而今年上半年，哈薩克境內爆發的肺炎共導致1,772人死亡，哈國衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。

(中時電子報)