南亞科（2408）公布第二季財報；受惠產品量價齊揚，第二季毛利率較第一季大升6.8個百分點至30.6%，營業淨利32.29億元，季增76.2%，稅後淨利季增66.5%至32.11億元，創下五季以來新高，EPS達1.05元。

南亞科技今（10）日舉行法說會，公布2020年第二季合併財報。公司第二季營收為164.89億元，季增14.4%。第二季DRAM平均售價及銷售量分別季增中至高個位數百分比（即5~9%）。第二季毛利率30.6%，較上季增加6.8個百分點。稅後淨利為32.11億元，創去年第二季以來新高，季增66.5%且轉為年增16.9%，單季每股盈餘為1.05元。

上半年記憶業復甦，價格逐季穩定上揚；南亞科上半年營收為309.08億元，較去年同期增加29.8%；毛利率27.4%，低於去年同期的37.71%；稅後淨利為51.39億元，年減約18.87%，每股盈餘為1.68元。

南亞科預計於7月24日配發2019年度現金股利，每股約1.5元。截至2020年6月30日，每股淨值49.62元（已扣除應付現金股利每股1.5元）。

(時報資訊)