太平洋熱高壓及西南氣流沉降增溫持續影響，中央氣象局今（10）日發布新北市橙燈高溫資訊，有連日出現高溫36℃以上的機會。基於防疫解封後戶外活動較多，市長侯友宜提醒市民朋友防熱3保：「保持涼水、保持喝水、保持警覺」，外出備妥防熱5裝備：「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」，如發現自己或他人出現體溫升高、皮膚變紅、心跳加速等熱傷害徵兆，請務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

據新北市災害防救辦公室統計，9日發生疑似中暑計1人，累積這幾天已有16人中暑，主要發生於戶外工作、運動或燜熱室內等場所，侯市長特別強調戶外工作場所應落實降溫、飲水、休息3原則，確保安全。

新北市府已於上午10時前啟動防熱機制，持續落實執行公共場所進行防熱宣導措施，運用回收處理水進行分隔島、公園植被灑水保護，及市區路面灑水降溫作業，約能降低達10℃的環境溫度，並維持2至3小時。謝政達副市長兼災害防救辦公室主任說明，市府除持續各公共場所進行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺，並啟動下述防熱機制項目：

一、進行市區主要道路、公園及分隔島植被灑水保護措施。

二、里長、社工及員警加強獨居老人問安關懷、加強街友聚集點防熱宣導並提供避暑場所資訊。

三、進行勞工工會和職業安全衛生人員宣導。

四、稽查輔導本市食品業者注意食材保存及管理。

五、運用市場廣播宣導攤商補充足量水分，並加強本市攤商及食品業者注意食材保存衛生管理之稽查輔導。

六、119線上醫療指導員加強熱傷害症狀指導協助。

七、進行海域及水域巡務人員宣導遊客防熱傷害。

消防局局長黃德清呼籲，請市民朋友對於高溫應保持警覺，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

(中時 )