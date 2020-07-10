吃黑鮪魚不用跑到屏東東港！新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙10日同台，聯合推出「新宜連線漁港觀光暨黑鮪魚行銷」活動，推廣宜蘭優質黑鮪魚等特色海鮮，新北市也推出特色漁港行程，呼籲民眾別再宅在家，一起到宜蘭、新北拚經濟。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存高規格方式處理漁獲，讓黑鮪魚端上餐桌前，始終保持在粉紅透亮，甜美鮮嫩，入口即化。

林姿妙表示，受到新冠肺炎疫情影響，南方澳黑鮪魚今年漁獲量增加，價格較往年親民，一旦錯過就得再等明年，且黑鮪魚從頭到尾整條都是寶，都非常美味。

林姿妙也說，縣政府也與LINE合作推出「宜蘭嚴選」，包括頭城區漁會特產櫻花蝦、蘇澳區漁會特產旗魚鬆等，有限時特價、限量免運的優惠，宜蘭還有賞鯨等行程，加上童玩星光樂園即將在18日開跑，歡迎大家民眾一起來宜蘭。

新北市長侯友宜則說，新北市與宜蘭共享同一條海岸線，從八里淡水，可以一直玩到宜蘭去，新北市青春山海線，有28座特色漁港，使用振興三倍券參加「新北振興168」活動，還享有漁港魚市優惠跟抽獎。

侯友宜也說，這次兩縣市合作，只要名字與「新宜」或「宜新」同音，就可以在特定漁港享有各種優惠，歡迎全國民眾至新北宜蘭沿岸漁港觀光旅遊，這次錯過品嚐新鮮黑鮪魚的機會就要等到明年，心動不如馬上行動。

(中時 )