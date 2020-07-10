造價6億5千萬的三重綜合體育館，每年維護費為230萬，民眾近日在臉書社團表示，體育館幾乎淪為拍賣會館，一般民眾進不去，更不能運動，譏諷是「最大型蚊子館、特賣會館」，若想運動打球必須拿出高額5萬元規費；三重區公所表示，場館使用率正常，將發函邀請各團體租賃提升使用率。

三重綜合體育館建立於2004年，前方是捷運菜寮站出口，對外交通四通八達，是座地下二層、地上七層建築，一樓為集會堂可辦理集會，二至五樓為演藝廳可容納1100位觀眾，六至七樓為國際級籃球場地，另地下停車場可容納300輛車，體育館平常大門深鎖，民眾須向公所申請租賃場地。

近日民眾po網質疑，「三重綜合體育場那幾百年前就蓋好的體育館，有沒有人關心過它到底蓋來幹嘛的？從來沒開放運動使用，只有一天到晚辦特賣會這樣對嗎？」引發熱烈回應；民眾湧入百則回應，「大家繳稅金養蚊子」、「一般民眾根本進不去爛死了」、「就是大型蚊子館」等抱怨。

民眾批評，綜合場館淪為商業、政治用途且場地規費過高，依照「三重區綜合體育場館使用管理收費須知」非售票籃球館為例，場地使用費要價1萬元、空調費一小時4500元、保證金3萬元，打球4小時須拿出約5萬元，痛批「超不合理！」；新北市議員王威元表示，使用率不高的體育館，應外包民間廠商作更妥善的運用。

三重區副區長林偉雄回應，三重綜合體育館造價6億5千萬、每年維護費為230萬，去年三重綜合體育館使用次數達623場次，一場次為4小時；其中前三名為商業展覽活動129場次、宗教法會104場次、政府單位85場次，場地使用率正常，為增加體育館使用率，將函文給三重區各中小企業、人民團體，邀請善用體育館場館。

(中時 )