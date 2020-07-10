台灣發生首例牛病毒性疾病牛結節疹！農委會今(10)日舉行記者會表示，金門縣政府的畜牧場23頭牛出現症狀，目前已全部撲殺，但不會傳染人體。畜衛所發現，其基因片段序列與2015年至2016年沙烏地阿拉伯、2017年俄羅斯及2019年大陸發表之流行病毒株達99%相似。

農委會主委陳吉仲表示，從去年的非洲豬瘟到影響蝦子的十足目虹彩病毒，到今天發生的牛結節疹，都是由中國大陸傳來的。金門縣政府的畜牧場23頭牛出現症狀，目前已全部撲殺。

陳吉仲說，官方牧場所飼養的這些牛，當初是從澳洲進口的，且進口好多年了，最近也都沒有牛隻重新引入的情形，因此金門的牛應該是被傳染，尤其距離福建很近，一陣風傳來，蚊蟲可能就過來了。

陳吉仲進一步解釋，大陸媒體6月3日就有報導此病毒，在福建出現，但並沒有向OIE通報。至於是否監測病媒蚊，目前會先啟動金門地區的監控。陳吉仲並說，金門的生鮮牛不能輸入本島，但牛肉乾可以到本島。牛肉乾安全無虞，有狀況的牛已經被撲殺。

根據防檢局官網說明，牛結節疹是一種急性、亞急性或慢性的牛病毒性疾病。特徵是結節狀皮膚炎，局部皮膚潰瘍、淋巴結炎及單隻或多隻腿因水腫而變粗。本病由山羊痘病毒 ( Capripoxvirus ) 所引起。罹患率為 2~50 % 而死亡率為 0~10 %，因為泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛因死亡而造成經濟損失。

(中時電子報)