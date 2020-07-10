今年第一期稻作陸續收割，不少農民就地燃燒稻草造成空汙也影響行車視線。台中市農業局積極輔導農友改變露天燃燒稻草的習慣，今年持續推動「補助稻草剪段防止焚燒稻草計畫」，每公頃補助1000元，第1期作申報時間即日起至7月31日止，籲請農友向所轄農會申辦。

農業局表示，每年稻作收割後，部分農友習慣將稻草直接就地燃燒，除產生空氣汙染、影響民眾健康外，同時嚴重影響行車視線及公共安全。市府持續推動稻草剪段補助計畫，鼓勵農友以稻草剪段翻耕，取代露天燃燒，不僅維護空氣品質，還可增加土壤肥力。

農業局也指出，依據農糧署「對地綠色環境給付計畫執行作業規範」規定，同一田區經判別有露天燃燒稻草情事，累積書面通知達2次者，自第二次通知送達日起1年內，暫停申報繳交公糧稻穀、稻作直接給付、轉契作及生產環境維護措施資格1次。

農業局提醒，農田燃燒稻草行為如經環保局查獲，依《空氣污染防制法》可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，並追回已領取的補助金；提醒農友勿因露天燃燒稻草，讓自身權益受損，另進行林地綠美化與種植果樹的農友，也勿將樹枝或枯葉露天燃燒，以免造成空汙。

(中時 )