亞太青年創新創業協會創會會長，也是管理暨財經金融界的先進，前台銀人壽總經理及第一金投信總經理邱華創提出，國際或區域資本市場家對投資嶄露頭角的標的，近期更趨向於「因材施『銀』」的氛圍，希望透過「因材施『贏』」導入策略資源，與投入資金的資本市場2.0操作，將亦趨明顯。

近期亞太青年創新創業協會的活動中，邱華創邀請了市場知名的商業併購律師、知名財經雜誌高層、大型證券公司總經理，以及朝野關心年輕人的中央名代，向優秀的青創業者和年輕人交流及分享近期市場的動態及心得。 邱華創以本身歷任國際百強企業，且擔任過全球巨型外資金融機構、台灣首富集團、政府國營及官股金融機構的董事、總經理、執行長、投資長、策略長等重要職務的親身資歷，盡力讓年輕人在協會裡自己當主角，並且讓年輕人在當中不必擔心弱肉強食，進一步有機會第一手了解真正專業機構法人的真正思維想法，要營造一個有管理及財經味的年輕、創新、共享資源最佳平台。 邱華創表示，這幾年資本市場的主撐架構及議題架構，觀念及操作的大框架，更迭速度非常快。

對青創業者或是年輕人而言，不利的是因為團隊資源及視野不夠，很容易就跟不上，甚至以為跟上了，卻只是捉住了別人的尾燈甚或是像瞎子摸象，認知反而以偏概全。

像是近二年青創業者常將「公司估值」掛在嘴上，但反而公司經營及團隊的主架構及經營議題架構論述卻乏善可陳。 但邱華創也同時鼓勵年輕人，千萬不要氣餒，當前因為市場更迭速度非常快，對公司初期以輕資產出發的青創業者，也無形中反而形成了比以前友善的氛圍及環境，因為大家見新不怪，也見怪不怪，青創業者可好好利用新穎創新思維，但必須務實紮實而不是「務虛」的把握良機。 其中，最明顯的現象之一就是「追求We」與「滿足Me」的目標，在各行業幾乎同時存在。

任何一家企業都會希望做到「追求We」的多數消費者認同購買的經濟規模效益，因為商品越能做到經濟規模，自然財務效益越是有利。但是，現代商品設計、行銷或客戶服務、客戶管理系統的思維如果不能做到「滿足Me」個別消費者的差異需求化，則很難累積大量的銷售。

如知名的智慧手機功能、暢銷的(家庭)遊戲、甚至知名的線上外文教學視頻、共享經濟的各式服務平台等，都具備先做到「滿足Me」的個別化需求，才進而達到「追求We」的大市場目標。 因此，邱華創提醒青創業者，國際或區域資本市場家對投資嶄露頭角的標的，近期更趨向於「因材施『銀』」的氛圍，希望透過個別企業差異化而「因材施『贏』」導入策略資源、與投入資金的資本市場2.0操作，將亦趨明顯。如過去資本市場支持電子業標準化商品的製造產業，進而產生電子五哥的環境已難以復見。

亞太青年創新創業協會的成員相當多元，其中，有劍橋半導體博士科技權威；免疫細胞知名醫學大學博士後權威；成功經營網路社群的傑出CEO；成為Tesla關鍵Sl技術合作夥伴的CEO；Al關鍵基礎軟體運用開發CEO、CTO；日台雙地合營，與知名電影大片合作的動漫公司；合作過諾貝爾獎得主的專業導演、導播、編劇；知名長照機構集團執行長；為諸多大咖女神級明星製作高級婚紗及「三金(金馬、金鐘、金曲)」禮服的設計師；美國IACVA台灣會長，lP智財、無形資產、有形資產鑑價管理公司CEO；服務東南亞跨境支付公司CEO；電子發票整合服務公司CEO；以智能行銷致力於兩性身心靈健康親密商品的CEO。

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