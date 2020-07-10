暑假即將到來，許多學生會利用暑假期間打工，提前累積職場經驗並賺取零用金，勞保局提醒，暑期打工雖僅是短暫兼職，雇主仍應於暑期工讀生到職當日為其申報參加勞(就)保並提繳勞工退休金，以保障打工學生在職期間之工作安全及勞動權益。 勞保局說明，投保單位於暑期工讀生到職當日申報其參加勞（就）保及提繳勞工退休金時，只需按其每月實際工資總額覈實填報，勞保局會依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」之規定自動歸入適當等級。

如所僱用之工讀生為部分工時人員，申報加保時請務必於加保申報表上註明「部分工時」字樣，以利正確計收勞（就）保保險費及勞工退休金。此外，從事2份以上工作的工讀生，如服務單位皆屬勞保強制投保單位(例如僱用員工5人以上的公司、行號)，各雇主均應為其辦理參加勞保；又如服務單位皆適用《勞動基準法》，各雇主也都要為其提繳勞工退休金。

為主動提醒投保單位恪盡法遵，勞保局已於本(109)年5月份保險費繳款單(6月底寄發)背面，印製通函周知投保單位應注意暑期工讀生之勞(就)保及勞工退休金權益，切勿因學生已用眷屬身分參加全民健康保險，而誤以為可不必參加勞(就)保。

工讀生也可利用自然人憑證、郵政金融卡、勞動保障卡、電話及臨櫃辦理等方式，查詢雇主是否幫自己加保及提繳勞工退休金，隨時掌握自身權益。 另外，參加勞保的暑期工讀生，如在工作時不慎受傷，依規定可請投保單位填發勞工保險職業傷病門診單或住院申請書，並帶著健保卡至健保特約醫療院所就診，可享有免繳健保規定應部分負擔之醫療費用，及住院30日內膳食費減半之優惠；如未能於就醫時取得前開職業傷病醫療書單，仍可於門診就診當日或出院之日起6個月內，向勞保局申請核退自墊醫療費用。

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