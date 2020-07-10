今年上半年受到疫情影響，整體高爾夫消費市場買氣，明顯未如往常，大田精密（8924）上半年營收因此比去年同期，少了大約20.40％，不過，隨著高爾夫市場即將步入傳統旺季，大田訂單能見度已看到第三季，大田轉投資的領航複材科技，因全球自行車需求夯，下半年訂單滿載，業績將有不錯的表現。

大田精密10日公佈6月營收約2.67億元，比5月的2.46億元，月增8.54％，不過，大田表示，因為今年上半年受到疫情的影響，整體高爾夫消費市場買氣，明顯未如往常，因此，累計今年上半年營收約15.69億元，比去年上半年的19.71億元，年減約20.40％。

大田指出，由於美系客戶在疫情期間，逆勢操作網路銷售，創造球具市場熱賣，疫情過後，美系客戶持續穩定下單，如果客戶行銷手法持續奏效，將為大田帶來穩定的收益。

大田表示，下半年開始，高爾夫市場即將步入傳統的旺季，目前已經接獲許多新品訂單，使得能見度看到第三季，因此，根據在手訂單來看，第三季將優於第二季，疫情如果獲得緩解，需求將明確復甦，業績應可期待。

大田指出，基於營運考量及簡化集團組織，提升效益，大田董事會在2020年3月已決議，將公司持有51%股權的深圳櫻之田複材科技公司，予以解散清算，櫻之田的主要營業項目，包括自行車生產，轉由大田100%轉投資的大陸惠州領航複材科技承接。

大田說，歐洲自行車市場在疫情緩解之際，人們走出戶外的意願提升，市場需求明顯增溫，而且，在後疫情時期、以及部份國家出現第二波疫情之際，也加速推動歐美自行車的防疫風潮，通勤模式改變，自行車熱賣。

大田表示，大陸惠州領航複材科技因此而受惠，接獲義大利、西班牙等國際知名品牌的大單挹注，目前工廠趕工出貨，下半年訂單滿載，業績將有不錯的表現。 大田表示，整體而言，大田公司營運穩定，所深耕的高爾夫生產基地江西大田廠，運作正常且穩定，無疫情，生產皆按計劃，而領航航複材科技的自行車訂單，也獲大單挹注，業績可期。

(工商 )