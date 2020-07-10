中央氣象局15時15分發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（10）日南投地區及台中以北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣

(中時電子報)