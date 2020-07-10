新北、桃園等8縣市大雨特報 注意雷擊、強風 15:292020/07/10 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8縣市大雨特報 注意雷擊、強風 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局15時15分發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（10）日南投地區及台中以北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣 (中時電子報) #大雨特報 #雷擊 #縣市 #強風 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 故宮攜手大嘉義 齊拚文化觀光 04:102020/07/06 地方新聞 小暑到！今起3天3地區午後大雨 留意強降雨、雷擊 08:572020/07/06 生活 印度雷擊意外頻傳 官方報告：罹難者大多為農民 13:202020/07/06 國際 新竹縣市圖書館7日啟用一證通及聯合通還服務 15:442020/07/06 寶島 暴雨狂掃九州！發布最嚴重大雨特報 長崎、佐賀、福岡進入第5級警戒 10:412020/07/07 國際 印度天雷滾滾 雷擊10天內殺死147人 22:402020/07/06 國際 新竹縣市圖書館一證通 啟用 04:102020/07/07 地方新聞 中午雷雨彈來了！新北、宜蘭等9縣市大雨特報 12:062020/07/07 生活 下班小心！新北、宜蘭大雷雨即時訊息 10縣市持續大雨特報 15:032020/07/08 生活 12縣市旅行業者自救 踩線體驗「偽出國」拚國旅新商機 22:402020/07/08 寶島 生活熱門新聞 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 有一種安靜的走叫做… 朱學恒18字狂酸王浩宇 - 生活 小確幸來了！林務局推國家森林遊樂區免費入園1次 - 生活 - 工商 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 - 生活 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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