台北市警察局10日表示，2020年度軍民聯合防空萬安43號演習，訂於7月14日（星期二）下午1時30分至2時舉行，共計實施演練30分鐘，今年因疫情影響，提醒民眾注意，演習不實施人員疏散避難與交通管制。

北市警方表示，萬安演習目的，在於培養國人居安思危的意識及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失，本次演習採全國不分區同步演練「防情傳遞」、「防空警報」及「手機簡訊傳送」（空中威脅告警系統）等3項。今年因應疫情影響，不實施人員疏散避難、交通及燈火管制。

台北市今年演習時，所有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。

為加強宣導演習事項，北市警方製作萬安43號演習宣導短片，以生動、詼諧方式吸引民眾注意，提升宣導成效。影片已置於臺北市政府警察局粉絲團-臺北波麗士(https：／／reurl.cc／ZOx49g)，歡迎民眾追蹤關注。

警方表示動態影片宣導外，另製作海報、傳單等文宣於公共場所張貼、發送，並依在台北市居留外僑人口數，製作中、英、印尼、菲律賓、日本、越南、韓、泰及法國等9國語文宣導單，置於警察局臉書、社群及網站，方便外籍人士了解狀況。

(中時 )