新北新莊一具無名女屍，於6月12日下午被人發現疑輕生，漂浮在大漢溪水面，警方接獲報案後立刻著手調查。儘管浮屍臉部浮腫，難以辨識，好在靠著警局內出名的尋人高手蔡淑女教官和防治科警員唐睿彬，從衣服特徵比對失蹤人口系統，查出就是居住於板橋的黃姓婦人，也讓黃女丈夫吳男對警方協尋感激不盡。

唐姓員警表示，當初在e化報案系統清查時發現此案，唯一線索只有當時女屍輕生時，所穿的捐血中心贈T恤，決定向老師蔡淑女教官尋求意見。蔡教官表示「除了衣服特徵外，也可以從「地緣」及「發生時間」等相關連條件去比對失蹤人口系統」，終於發現該名婦人和一筆居住在板橋的失蹤黃姓婦人(52年次)稍具關連。

經由臉書資訊，確定黃姓婦人與丈夫吳男(52年次)在本月初一同至捐血中心參與活動，並緊急聯繫報案人。吳男抵達警局時，一眼便認出女師就是自己失蹤多時的老婆，他說黃婦失蹤前曾在臉書PO文「心累了…活著太累了！」文章內容，令他心急如焚急忙四下搜尋無果，並感謝警方鍥而不捨地搜尋，讓黃姓婦人能及早落葉歸根。

新北市政府警察局呼籲生命誠可貴，自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，家中如有失蹤多時家屬，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，多一條協尋管道，讓家人提早找回。

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