南庄桂花巷商圈發展協會理事長江醒聞（左起）向部落客「肉魯」、苗栗縣政府工商發展處長黃智群介紹桂花巷歷史。（謝明俊攝）

南庄桂花巷商圈發展協會理事長江醒聞（右起）向部落客「肉魯」、苗栗縣政府工商發展處長黃智群介紹桂花巷歷史。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工商處邀請知名部落客「肉魯」，實際走訪苗栗南庄桂花巷、三義水美雕刻街，及銅鑼商圈等3大旅遊觀光商圈，拍攝影片宣傳苗栗縣振興活動包括抽抽樂折價券等，苗栗縣希望搭上報復性旅遊風潮，推出「暑假購（go）苗栗」活動，吸引遊客來苗縣商圈消費。

苗栗縣政府為協助因疫情受影響的店家，鼓勵民眾走出門消費購物，配合政院推出三倍振興券，再推出苗栗縣旅遊刺激方案，來苗栗住一晚，消費滿1千元，即可參加抽獎，獎項有轎車2輛及手機等獎品。

並且為了擴大遊客觸及層面，特別規畫3大商圈帶頭加碼促銷活動，包括南庄桂花巷商圈、三義鄉水美商圈、及銅鑼好客商圈等，

苗栗縣政府工商發展處並邀請知名旅遊部落客「肉魯」利用10日一天時間，連續走訪南庄桂花巷、三義水美商圈、銅鑼好客商圈，以拍攝影片、照片，介紹這3大商圈中精典旅遊商家，向全國旅客推銷苗栗旅遊之美。

工商發展處處長黃智群一早也現身南庄桂花巷，與「肉魯」一起合體，由桂花巷商圈發展協會理事長江醒聞充當嚮導，介紹桂花巷的歷史緣由，並接受「肉魯」詳詢。

苗栗縣政府這次的促銷活動，包括銅鑼好客商圈從7月15至9月30日，遊客只要前來配合優惠活動的店家消費，滿500元即可抽iphone手機，銅鑼2天1夜吃喝玩樂全免費雙人遊等特約商家滿千送百等。

南庄桂花巷則由7月15日至12月31日，遊客至商圈配合優惠活動的店家使用振興三倍，消費滿200可玩回饋金抽抽樂，而三義水美商圈，則由7月7日至8月31日，至特定店家購買木雕品可打折，部分商家還加送小禮物。

(中時 )