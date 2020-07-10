台中市近年積極推動自來水延管計畫，提升偏鄉自來水普及率，並投入1.1億元加速推動全市12區復平計畫；第一期工程已於清水區先行施作，目前進度達63％，近期將進行豐原區水源路南坑巷路面修復，預計年底前修復全市50公里道路，改善道路品質，提升用路安全。
路修復平計畫第一期工程「豐原區水源路南坑巷」開工祈福典禮10日上午舉行，由經發局長張峯源主持，公用事業科長鄭錫禧說明工程規畫情形，市議員張瀞分、陳本添也到場關心。
張峯源表示，市府近年與自來水公司合作爭取延管經費，積極推動自來水延管計畫，台中市自來水普及率自2000年的92.24％，至2019年底已達96％，供水人口數增加25萬，民眾有自來水可用之後，市府積極辦理路面復平計畫。
張峯源指出，南坑巷延管工程始於2015年，時任豐原區長張瀞分協調解決配水池用地及居民接水許可等困難，獲得水利署補助施作4785公尺自來水管線，開挖造成路面不平整，全市12處地區實施自來水延管工程的路面也有相同情形，預計今年底前完成50公里路修工程。
張峯源提到，霧峰、潭子及大甲、大安、外埔預計10月底前可完成路面刨鋪，路修後可改善道路品質。今年下半年市府也會積極進行路面復平計畫二、三期工程，包括烏日、大雅、神岡、后里、新社、大安等延管路修路段，朝完成全市12區50公里路面復平計畫目標努力。
(中時 )
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