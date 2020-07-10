台中市經發局公用事業科長鄭錫禧說明路修復平計畫第一期工程規畫情形。（王文吉攝）

台中市投入1.1億元進行路修復平計畫第一期工程，預計年底前修復全市50公里道路。（王文吉攝）

台中市近年積極推動自來水延管計畫，提升偏鄉自來水普及率，並投入1.1億元加速推動全市12區復平計畫；第一期工程已於清水區先行施作，目前進度達63％，近期將進行豐原區水源路南坑巷路面修復，預計年底前修復全市50公里道路，改善道路品質，提升用路安全。

路修復平計畫第一期工程「豐原區水源路南坑巷」開工祈福典禮10日上午舉行，由經發局長張峯源主持，公用事業科長鄭錫禧說明工程規畫情形，市議員張瀞分、陳本添也到場關心。

張峯源表示，市府近年與自來水公司合作爭取延管經費，積極推動自來水延管計畫，台中市自來水普及率自2000年的92.24％，至2019年底已達96％，供水人口數增加25萬，民眾有自來水可用之後，市府積極辦理路面復平計畫。

張峯源指出，南坑巷延管工程始於2015年，時任豐原區長張瀞分協調解決配水池用地及居民接水許可等困難，獲得水利署補助施作4785公尺自來水管線，開挖造成路面不平整，全市12處地區實施自來水延管工程的路面也有相同情形，預計今年底前完成50公里路修工程。

張峯源提到，霧峰、潭子及大甲、大安、外埔預計10月底前可完成路面刨鋪，路修後可改善道路品質。今年下半年市府也會積極進行路面復平計畫二、三期工程，包括烏日、大雅、神岡、后里、新社、大安等延管路修路段，朝完成全市12區50公里路面復平計畫目標努力。

(中時 )