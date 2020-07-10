大S現身李湘直播。（圖／翻攝自圈内姐姐微博）

網友評論。（圖／翻攝自圈内姐姐微博）

43歲大S十年前和汪小菲結婚，2014年生下女兒，2年後又迎來1子，期間大S透露懷孕時體重飆破7字頭，生小兒子時還癲癇發作，險死在手術台上。前陣子她發福又鏟肉成功，最近她現身好友李湘直播，似乎二度長肉，見此，有粉絲心疼說：「事情證明生孩子真的毀身材」。

大S婚前有美容大王稱號，對自己要求甚嚴，曾靠一根香蕉撐整天，懷第一胎時她體重狂飆到79公斤，花了1年才減去30公斤，2015年她在微博宣告：「我再也不當紙片人了！每個人在不同的時期都有她獨一無二的美。現在的我不胖不瘦，享受生活，挺好的。誰規定女人一定要變骷髏頭才好看！誰！」 ​​​​

大S也坦言：「想當年我也無知的把瘦成紙片人當畢生目標，曾經瘦的只剩35公斤，甚至得了厭食症。不但健康受損，還為年輕女孩做了壞榜樣！」現在不再斤斤計較反而開心得多，最近她為李湘直播現身，被發現大腿變粗變圓，上半身變厚，但皮膚白皙、容光煥發，網友說：「這個年紀了，胖一點顯得年輕」、「衣服寬鬆而已，不算太胖」、「正常嘛，生了孩子」、「生活很幸福是正常的」。

(中時電子報)