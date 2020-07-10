STR Network-薩泰爾娛樂聲明。（摘自STR Network-薩泰爾娛樂臉書）

前高雄市長韓國瑜和總統蔡英文都有上網路著名節目「博恩夜夜秀」，其中，韓國瑜在節目上的驚天一跪，更創下百萬點閱率。不過，監察院公布2020正副總統選舉候選人政治獻金收支明細，韓陣營付給夜夜秀製作單位的費用是31.5萬，蔡陣營則為13萬，韓國瑜上節目價格竟比小英貴要近2倍！對此，夜夜秀製作單位回應，尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論。

據《周刊王》報導，韓國瑜去年上網路節目「博恩夜夜秀」，當時韓國瑜在節目上教博恩跪地走路的片段播出後，在網路上引起騷動。監察院今（10日）公布2020總統選舉各組候選人政治獻金收支明細，卻發現韓國瑜當時撥出2筆款項給「博恩夜夜秀」所屬的薩泰爾娛樂公司，這才知道韓國瑜當時是付費上節目，總計花費31.5萬。

不過，據綜合媒體報導，蔡英文去年4月也曾錄製「博恩夜夜秀」節目，監察院公布，蔡陣營支付薩泰爾娛樂公司為13萬1040元，錄製完後在去年4月24日播出。

對此，夜夜秀製作單位薩泰爾娛樂也在臉書回應，表示上博恩夜夜秀當然要收費。博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治。2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。

至於為何金額不同問題，薩泰爾娛樂則表示，「為尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論。感謝各位觀眾與廠商對節目的支持」。

(中時電子報)