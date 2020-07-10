下周國際新聞事件
07/13 周一 印度六月通膨率
美國六月消費者通膨預測
業績報告：百事可樂
07/14 周二 美國六月預算聲明
新加坡第二季GDP成長
日本五月工業生產終值
英國五月貿易收支
歐元區五月工業生產
美國六月(核心)通膨率
業績報告：花旗、達美航空、快扣(Fastenal)、摩根大通、富國銀行(Wells Fargo)、聯合航空
07/15 周三 API原油庫存報告
日本路透七月短觀指數
南韓六月失業率
日本央行利率決議/季度展望
印尼六月貿易收支
美國MBA抵押貸款申請
紐約聯儲製造業指數
美國六月工業/製造業生產
加拿大央行利率決議
印度六月貿易收支
EIA原油/餾分油/汽油庫存報告
業績報告：美國鋁業(Alcoa)、艾司摩爾(ASML)、eBay、高盛、印度孚瑟斯(Infosys)、金德摩根(Kinder Morgan)、摩根史坦利、紐勤(Neogen)、聯合健康(UnitedHealth)、賽諾菲製藥(Sanofi)、樂金化學
07/16 周四 美國Fed褐皮書報告
南韓央行利率決議
澳洲六月失業率/就業報告
印尼央行利率決議
歐盟央行利率決議
美國六月零售銷售
美國請領失業救濟人數報告
費城Fed製造業指數
NAHB七月房市指數
業績報告：亞培(Abbott)、超微、美國銀行、黑石集團、嬌生、網飛(Netflix)、微軟、PPG工業、Skechers、思佳訊(Skyworks)、印度維布絡(Wipro)
07/17 周五 新加坡六月貿易收支
歐元區六月(核心)通膨率終值
美國六月建築許可
美國六月新屋開工
業績報告：美安(Autoliv)、貝萊德(Blackrock)、愛立信、Honeywell、威富(VF)
(時報資訊)
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