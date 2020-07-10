下周國際新聞事件

07/13　周一 印度六月通膨率

美國六月消費者通膨預測

業績報告：百事可樂

07/14　周二 美國六月預算聲明

新加坡第二季GDP成長

日本五月工業生產終值

英國五月貿易收支

歐元區五月工業生產

美國六月(核心)通膨率

業績報告：花旗、達美航空、快扣(Fastenal)、摩根大通、富國銀行(Wells Fargo)、聯合航空

07/15　周三 API原油庫存報告

日本路透七月短觀指數

南韓六月失業率

日本央行利率決議/季度展望

印尼六月貿易收支

美國MBA抵押貸款申請

紐約聯儲製造業指數

美國六月工業/製造業生產

加拿大央行利率決議

印度六月貿易收支

EIA原油/餾分油/汽油庫存報告

業績報告：美國鋁業(Alcoa)、艾司摩爾(ASML)、eBay、高盛、印度孚瑟斯(Infosys)、金德摩根(Kinder Morgan)、摩根史坦利、紐勤(Neogen)、聯合健康(UnitedHealth)、賽諾菲製藥(Sanofi)、樂金化學

07/16　周四 美國Fed褐皮書報告

南韓央行利率決議

澳洲六月失業率/就業報告

印尼央行利率決議

歐盟央行利率決議

美國六月零售銷售

美國請領失業救濟人數報告

費城Fed製造業指數

NAHB七月房市指數

業績報告：亞培(Abbott)、超微、美國銀行、黑石集團、嬌生、網飛(Netflix)、微軟、PPG工業、Skechers、思佳訊(Skyworks)、印度維布絡(Wipro)

07/17　周五 新加坡六月貿易收支

歐元區六月(核心)通膨率終值

美國六月建築許可

美國六月新屋開工

業績報告：美安(Autoliv)、貝萊德(Blackrock)、愛立信、Honeywell、威富(VF)

(時報資訊)

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