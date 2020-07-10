振興三倍券引爆預購熱潮，申請人數已突破千萬人次，行政院發言人丁怡銘日前表示，已經達成「好領、好刺激」的目標，對此財金博士謝晨彥接受《中時電子報》專訪，不理解政府為什麼會講這個話，認為振興三倍券就像是政府把錢灑在地上，大家看到不拿白不拿，才會出現民眾瘋搶的現象，「難道這樣就可以算是一個很好的政策績效嗎？」

領三倍券得過關斬將 財金博士讚「裹著糖衣的毒藥」

謝晨彥說，看到行政院三倍券預購引發熱烈迴響，其他部會也跟著推出加碼的動滋券、農遊劵、藝fun券，但看在民眾心裡，只覺得方案又多又複雜，就像要闖關打怪一樣，各有各的領取資格、使用條件，民眾得多做好多研究，不過這些券究竟能帶起多大振興效果，後續還要觀察。

領三倍券得過關斬將 財金博士讚「裹著糖衣的毒藥」（攝影／邱蘭婷）

謝晨彥也提到，三倍券開放預購、綁訂後，原本政府預計數位券和實體券會是五五波，但現在看到數據顯示，有超過8成的民眾選擇領取實體券，行政院首批準備的紙本券量根本不敷領取，發行成本不斷追加，三倍券和消費券變得越來越像，就是一個「包著糖衣的毒藥」。

(中時電子報)