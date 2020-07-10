最高行政法院昨(9日)駁回台泥所屬金昌石礦上訴，台泥今日表示遺憾。認為拿到許可礦業用地後，不代表可以立即動工。該礦區是花超過8年時間，歷經至少6個機關，完備所有合法開發條件才開始動工，因此「通過環評8年才動工」責任並不在企業。

位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，環評通過超過8年才於2016年開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦因而提起訴願。不過行政法院一審認為依環評法規定應做環差報告，判環團勝訴，昨最高行政法院又駁回，全案確定。

但台泥認為，政府施政前後應有一致性，台泥作為守法的企業，金昌石礦於2009年4月2日取得經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地後，並不代表可以立即動工。還須花蓮縣政府、內政部區域計畫委員會等完成相關水土保持施工、地變更編定，所有合法開發「核可條件」後，才能於2016年動工。

因此台泥聲明，金昌石礦花了超過8年，至少6個機關，完備所有合法開發條件才開始動工，「通過環評8年才動工」責任並不在企業。如果按照今時法院的判決，等於金昌石礦於2009日拿到經濟部「有條件核定」就可以進行開發行為， 無異是要企業「違法」。

台泥其實已於今年6月8日主動對金昌石礦主動進行環現差審查，但上訴仍照走，採雙頭併進。因此昨天的判決結果並不影響環現差作業，只是台泥希望環評作業可縮短程序，保障水泥供應與員工工作權。

(中時 )