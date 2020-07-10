民進黨立委搶先投下NCC人事案。 （趙婉淳攝）

立法院今天下午審查國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，國民黨團為表達反對立場，進場領票後，各自在座位上寫下反對原因，旋即步出議場高呼，「拒投新聞東廠、反對傳播打手」，黨團總召林為洲質疑，總統府5月中遭駭客入侵，洩密的電郵中提到新提名的3位NCC委員偏綠，可配合處理特定媒體，至今此案仍如羅生門，堅決反對此名單。

國民黨團拒投NCC人事案。（趙婉淳攝）

國民黨團拒投NCC人事案。（趙婉淳攝）

立法院下午接續審查NCC委員名單，不到2點半，民進黨立委便魚貫而入，排成一列等著領票，等到立法院長游錫堃宣布開始領票與投票後，民進黨立委搶先投票。

國民黨立委則集結在議場右側密會戰術，過了10分鐘後，國民黨團總召林為洲率藍委往主席台前進，領完票後走向議場座位，各自拿起筆寫下反對NCC委員提名的原因，隨後攜帶投票單步出議場表達抗議，高呼「拒投新聞東廠、反對傳播打手」。

林為洲說，總統府駭客入侵電郵案，提及NCC委員提名名單中，包括主委陳耀祥、委員林麗雲、王維菁等為親綠學者，可配合處理特定媒體電視台，此案至今還是羅生門，查了半天查不出結果，就要來行使人事案同意權，令人無法接受。

林為洲批評，NCC委員跟促轉會前副主委張天欽無異，都淪為東廠，因此拒投新聞東廠、反對傳播打手。其餘藍委則在投票單上寫下，「NCC髒兮兮」、「新聞自由將死」、「政治酬庸」，強烈抗議蔡英文提名的NCC委員名單。

行政院4月30日將NCC新任委員的提名送請立法院審查，其中現任委員陳耀祥轉任NCC主委，去年辭職的翁柏宗回鍋任副主委，另新提名的委員包括台大新聞所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁，以及現任主祕蕭祈宏為NCC委員。

任期部分，蕭祈宏因遞補翁柏宗去年5月底辭職遺缺，任期從109年8月1日至111年7月31日止，其餘4人任期均自109年8月1日起至113年7月31日止。

(中時 )