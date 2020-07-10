大陸復工、油價回穩，台塑四寶第2季營運展現復甦契機。在台塑化(6505)虧損縮小、台化(1326)營運轉虧為盈，以及南亞(1303)獲利放大加持下，台塑四寶第2季合計虧損60.02億元，比首季虧損139.91億元明顯改善、提振。

其中，首季唯一獲利南亞因電路板、電子材料產品、塑膠產品獲利增加，及認列南亞科等投資收益提高，第2季EPS0.27元，較第1季成長114.93％，上半年EPS0.4元蟬聯領先。

此外，首季因庫存跌價損失拖累，營運虧損的台塑化、台化第2季表現也翻轉回穩。台塑化隨高價原料壓力解除，6月獲利復甦，第2季稅前虧損從首季125億元縮減至110億元，單季稅後虧損86.74億元，上半年每股虧損1.96元。

台化因大陸寧波廠獲利推進，加計台塑化營運虧損改善，第2季轉虧為盈，從第1季每股虧損0.79元，交出第2季EPS0.19元成績，上半年每股虧損0.6元。

不過，台塑(1301)第2季本業獲利24億元，與上季相當，惟轉投資台塑美國營運由盈轉虧，台塑認列虧損3.6億元，以致第2季稅後虧損6億元；上半年每股虧損0.16元。

(工商 )