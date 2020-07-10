台開(2841)將在花蓮新天堂樂園，打造全新多功能宴會廳；台開指出，將攜手花蓮洄瀾灣糖朝餐廳進軍大型會議及宴會市場，此宴會廳不再侷限宴會、會議使用，未來將結合娛樂、文化、運動、藝文表演等，開啟花蓮全新視野及場域選擇，提升新天堂樂園另一個服務高度。

此宴會廳，挑高5.5米無樑柱，獨立環境設計，場域同時可容納1,000人，採用IMAX影廳規模技術，搭配全舞台大型LED電視牆面，比照影廳高規格硬體建置，及演唱會等級互動式燈光設備。

台開指出，宴會餐點將由花蓮洄瀾灣糖朝餐廳操刀執行，菜色會端出已具口碑的「宮廷片皮鴨宴」，主打花蓮在地食材結合粵式料理，創造出專屬於花蓮在地風味饗宴，利用花蓮得天獨厚地利位置，採用好山好水養殖玉里櫻桃鴨及花蓮在地小農種植蔬果。

新冠肺炎疫情，讓2020上半年國內大型會議、婚宴活動，多半取消、延期或縮小規模舉行，影響所有經濟活動發展；台開指出，在疫情漸漸舒緩，加上蘇花改通車，國內各項活動解封及婚宴如雨後春筍般大量湧現，新天堂樂園大型宴會、會議廳擴大營業，將可為民眾提供更佳服務，並爭取花蓮鄉親支持。

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