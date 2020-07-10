（三洋電副總經理紀安郎(中)、財務協理兼發言人林張惠(右)、經理林陳勝三人今日連袂出席法說會。圖／沈美幸）

三洋電今(10)日宣布，三洋電泰山廠將依據新北市政府實施都更三箭進行地目變更，最高容積率雖可從目前300％提高至600％，除捐地外，還得興建建物及代金回饋，預計八月確認土地開發容積率比例，先送董事會討論，再向新北市政府補件申請工業區地目變更為特定專用區，涵蓋購物中心、商辦大樓及住宅三用途，可提升土地開發價值。

三洋電協理兼發言人林張惠10日出席法說會，除說明三洋電6月及上半年銷售業績表現外，特別針對外界關注三洋電泰山廠開發進度做說明。她表示，三洋電泰山廠位於機捷及捷運新蘆線交接處，總面積23,031坪，可符合新北市政府都更三箭，三洋電正與顧問團隊評估，為股東謀取最大利益。

三洋電負責土地開發的副總經理紀安郎表示，三洋電泰山廠依據新北市政府都更三箭，捐地比例從原先40％提高至近50％，還得依據公益性設施獎勵，興建建物捐贈以及價金回饋給新北市政府，三洋電會與顧問團隊評估取得容積率最有利方式，等泰山廠取得容積率比例拍板定案，先送董事會討論，再向新北市政府補件，之後正式展開地目變更作業。

紀安郎及林張惠指出，高雄岡山廠占地4,953坪，分成A、B兩，A區總樓地面板面積3,672坪、B區總樓地板面積7,000坪，A區自行使用倉庫及辦公室，目前已完工使用，B區原本有物流業者要承租，但因對方組織變更且打算自建廠房而取消，三洋電岡山廠B區廠房7千坪土地，先找當地中間商釋出訊息，將興建符合承租商所需的廠房再出租，希望與對方成為長期合作的夥伴。

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